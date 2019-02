Kominy i ich przeznaczenie

By odpowiednio zrozumieć czym są systemy kominowe, warto zapoznać się z informacją o rodzajach kominów, dostępnych na rynku, które można podzielić ze względu na ich funkcję. Mamy więc do czynienia z kominem dymowym, który służy do do odprowadzenia spalin. Kominem spalinowym, ten zaś służy to odprowadzenia spalin z palenisk gazowych i opalanych paliwem płynnym. Na rynku znajdziemy także kominy wentylacyjne, które kolejno dzielimy na nawiewne i wyciągowe. Te pierwsze wykorzystywane do dostarczania powietrza koniecznego w procesie spalania a drugie do wymiany zużytego powietrza w pomieszczeniu.

Systemy kominowe - dlaczego są takie ważne?

Komin jest to absolutnie najistotniejszy element, w przypadku instalacji grzewczej w budynkach. Jak pewnie się domyślacie, kominy mają ważne zadanie. Odprowadzanie spalin, które mogą stanowić zagrożenie i główny powód zanieczyszczenia powietrza w danym pomieszczeniu czy pomieszczeniach. Co szalenie istotne systemy kominowe oraz wszystkie ich elementy, muszą przechodzić regularne przeglądy by mogły spełniać swoją funkcję. Pamiętajmy o tym, ponieważ przegląd zagwarantuje nam i bliskim bezpieczeństwo.